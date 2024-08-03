Як врятувати огірки в спеку: цінні поради, які треба знати

Вже незабаром в Україні знову буде спекотна погода. Висока температура повітря погано впливає не лише на людей, але й шкодить рослинам. Щоб зберегти врожай, варто знати кілька цінних порад від садівників.

Щоб огірки добре плодоносили та не зів’янули під палючим сонцем, треба їх поливати, підживлювати та за можливості захищати від прямих сонячних променів.

Читайте також Огірки цвітуть, а зав'язі немає: ось що роблять досвідчені дачники

Полив

Регулярно підливайте огірки, особливо в спеку. Найкраще це робити вранці чи ввечері. Вода має проникати до коріння рослин. Щоб запобігти утворенню кірки, ґрунт після поливу розпушуйте.

Зберегти вологу допоможе мульча, яка запобігає швидкому випаровуванню. Це може бути солома, скошена трава чи торф.

Захист від сонячного проміння

За можливості, притініть грядки з огірками у спекотні дні. Щоб знизити температуру повітря, обприскуйте рослини ввечері водою.

Підживлення

Добре допомагає переносити спеку калій. Внесіть їх в ґрунт згідно з інструкцією. Також не забувайте про такі елементи живлення як магній, цинк чи бор.



Щоб огірки добре родили, їх треба підживлювати / Фото Pexels

Додаткові поради

Щоб рослини мало достатньо повітря і світла – регулярно проріджуйте їх. Не забувайте боротися зі шкідниками чи хворобами, щоб вберегти врожай. Щоб стимулювати утворення нових зав’язей – регулярно збирайте стиглі плоди.

Народні поради для покращення врожаю

Йод з молоком

В 1 літрі молока розчиніть 10 крапель йоду, додайте 10 літрів води. Цим розчином підливайте овочі, щоб зміцнити їх та підвищити їхню стійкість до хвороб.

Настій золи

У золі міститься чимало корисних мікроелементів. Використовуйте настій для підживлення огірків.

Бурштинова кислота

Розчин бурштинової кислоти стимулює ріст овочів, тому використовуйте його, щоб збільшити урожай.