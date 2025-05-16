Птахи й не підлетять до грядок: ось як захистити полуницю від них

Птахи, які є часто помічниками людей у боротьбі із настирливими шкідниками, і самі можуть перетворитися на них, щойно на городі достигає стигла полуниця. Тож потрібно розібратися, як захистити ягоди.

Для того, аби відлякати птахів від городу, дачники використовують чимало методів з різним ступенем ефективності: фольгу, яскраву тканину, опудала тощо, повідомляє 24 Канал. Та є кілька методів, що працюють все ж найкраще.

Цікаво Що робити, якщо на яблуні з'явився чорний рак: ось спосіб врятувати дерево

Агроволокно

Цей варіант вважається найбільш надійним. Для того, аби до полуниці не дісталися шпаки та інші птахи, потрібно накрити її агроволокном – та воно має бути максимально тонким, аби ягоди через такий захист не лишилися без повітря та потрібної вологи.

Для захисту ягід зазвичай використовують волокно, що має щільність 17 г/м2. Полуницю вкривати потрібно щільно, аби не лишалося зазорів та щілин – інакше птахи можуть пробратися всередину, і робота буде марною.

Червоне каміння

Все, що потрібно зробити – так це пофарбувати гальку у червоний колір та розкласти біля полуниці. Птахи сприйматимуть камінці та ягоди та спробують склювати обманку. Коли в них нічого не вийде, вони залишать грядку.

Та зважайте на те, що розкладати камінці варто ще до того, як полуниця почне стигнути, адже тільки тоді врожай залишиться цілим.



Полуницю можливо захистити від птахів / Фото Pexels

Брязкальця і дзвіночки

Спорудити звичайну шумову пастку-відлякувач можна за допомогою простих підручних засобів: обрізків труб, металевого брухту. Наприклад, можна зв'язати разом консервні чи пивні банки та прикріпити до них маленьке кишенькове дзеркало. Птахи через це думатимуть, що банки яскраво блищать та гуркотять водночас – і їх це відлякає.

Та захистити полуницю навесні потрібно не тільки від птахів. Раніше ми вже розповідали, як захистити грядки від слимаків.

Електронні пристрої

Існує безліч електронних відлякувачів, які допоможуть безболісно відвабити птахів від вашої ділянки. Щоправда, тоді є й імовірність, що птахи покинуть ділянку повністю, і зі шкідниками згодом доведеться боротися самотужки.