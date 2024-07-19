Захистити помідори від спеки дуже просто: поради для усіх городників

Помідори – це культура, яка любить тепло, та якщо літо видалося аж надто спекотним, тоді врожай може зіпсуватися. І для того, щоб помідори не "згоріли", потрібно вчасно потурбуватися про них.

Майже на кожному городі можна зустріти помідори. Ці рослини зазвичай не дуже вибагливі у догляді та радують дачників рясним і стабільним урожаєм. Втім, є деякі погодні умови, які можуть принести незручності – і серед них також і спека.

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Як часто потрібно поливати помідори у спеку

Помідорам не потрібні дуже часті поливи, адже від цього вони можуть почати жовтіти та гнити. Та коли ви вже поливаєте їх, води жаліти не варто. Але якщо літо видалося особливо спекотним та посушливим, поливом можна займатися через день. До наступного поливу ґрунт на грядці повинен залишатися вологим.

Можна поливати помідори й щодня, а деякі городники в спеку роблять це навіть двічі на день. Та робити це потрібно вранці та ввечері, і ніколи – вдень, щоб листя та плоди не згоріли.

Коли тільки формується зав'язь, поливу помідорів потрібно присвятити особливу увагу та проводити його частіше, ніж зазвичай – саме це сприятиме швидкому росту помідорів.

Як поливати помідори у спеку

Коли на вулиці температура зашкалює, поливати помідори можна винятково під корінь. Якщо ж ви будете використовувати інший спосіб поливу, на помідорах може з'явитися фітофтороз, а це захворювання може знищити значну частку вашого врожаю та нашкодить рослинам. Окрім того, сонячні промені можуть спалити і стебла, і листки, якщо на них залишиться вода.



Помідори потрібно вчасно поливати / Фото Pexels

Як захищати помідори від спеки

Найкращий спосіб – це затінення грядки, на якій ростуть помідори. Для цього можна навідатися до садівничого магазину та придбати там спеціальні повітропроникні матеріали. Ще один дієвий спосіб – використання мульчі.

Грядки потрібно покрити нею досить товстим шаром. А в якості мульчі можна використовувати й перепрілий гній, і солому, і інші матеріали.

Існує ще один не так добре відомий засіб, який може захистити томати від втрати зав'язі влітку під час спеки. І це – звичайний зубний порошок. Досвідчені городники переконують, що побілка стовбура рослини допомагає захистити її від обгорання на сонці та зайвого перегріву.

Для того, щоб приготувати побілку, вам потрібно взяти 3 столові ложки зубного порошку та 10 літрів води. Змішайте їх та процідіть суміш через марлю, а після цього обприскайте рослини в теплиці по листю.

Коли з'явиться молоде листя, таку обробку можна буде провести ще раз.