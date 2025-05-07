Можливо, вам доводилося бачити, як у рисі з'являється пліснява чи навіть небажані комахи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Все це може призвести до того, що крупу доведеться викинути передчасно.

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Що додати в рис, аби він не псувався?

На жаль, з настанням весни приходить не тільки тепло, але й підвищена вологість – а в шафах вона особливо небезпечна. Окрім того, що у крупах може з'явитися цвіль, вона також приваблює і різних шкідників – зокрема міль та жучків, що оселяються у запасах рису.

І захистити продукти від такої навали дуже важливо, адже вживати рис, у якому побували жучки може бути небезпечно для здоров'я. Окрім того, навіть невелика кількість комах може досить швидко захопити цілий мішок крупи, і зрештою його доведеться просто викинути.

На щастя, є один дешевий та надзвичайно ефективний спосіб, який допоможе захистити свої запаси круп. І для того, аби його використати, вам навіть не доведеться нічого купляти. Адже, скоріш за все, потрібний засіб є у вас вдома. І це – ні що інше, як лавровий лист.



Рис потрібно захистити від комах / Фото Pexels

Використати його для захисту круп надзвичайно просто – потрібно тільки покласти кілька листочків у банку з рисом. Річ у тому, що лавровий лист має сильний та специфічний запах, який буде відлякувати різних комах. Окрім того, він містить евгенол, до якого комахи чутливі. Він діє, як природний репелент від комах і робить рис непривабливим для різних шкідників.

До речі, лавровий лист, як стверджують езотерики, має також і магічні властивості. Раніше ми розповідали, де його покласти, аби привабити багатство в дім.

Окрім того, евгенол – це речовина, що також має протигрибкові властивості, а значить, може зменшити вологість повітря та створити середовище, несприятливе для росту цвілі.

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До речі, метод з лавровим листом можна застосовувати не тільки з рисом, але й з іншими крупами, а також борошном та макаронними виробами. З лавровим листом рис може залишатися свіжим аж до двох років.