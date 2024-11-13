Зараз в магазинах ви можете знайти деякі засоби, які захистять ваше взуття від промокання, повідомляє 24 Канал. Втім, не завжди є можливість чи час це зробити, тож у такому випадку можна виготовити засіб самостійно.

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Бджолиний віск

Віск може стати неймовірною альтернативою магазинних засобів, адже він може створити захисний бар'єр від вологи для вашого взуття. Для того, щоб це спрацювало, віск потрібно наносити на чисте та сухе взуття, а після цього використати фен та за його допомогою розтопити віск.

Втім, робіть це обережно, аби віск проникнув у матеріал, а взуття не зіпсувалося. Звідки взяти віск? Згодиться звичайна свічка! Головне, аби вона була безбарвна, адже інакше ризикуєте пофарбувати свої черевики у цікавий відтінок.

Вазелін та парафін

В народі використовують також вазелін з додаванням невеликої кількості парафіну. Суміш потрібно нанести на поверхню взуття, але так захищати можна тільки шкіряні черевики. На взутті з іншого матеріалу метод може просто не спрацювати.



Парафін може захистити взуття / Фото Pexels

Рицинова олія

Якщо ваше взуття виготовлене із грубої шкіри, тоді цей варіант працюватиме чудово. Після втирання олії в шкіру взуття потрібно обов'язково відполірувати, а для посилення захисту можна додати до олії ще трохи будь-якого жиру тваринного походження.

Бараняче сало, лляна олія та скипидар

Якщо ви змішаєте ці три незвичайні інгредієнти, отримаєте неймовірний замінник магазинного засобу. Бараняче сало потрібно попередньо розтопити та взяти таку ж кількість олії, а скипидару – 1/5 від обсягу попередніх інгредієнтів. Всі компоненти потрібно перемішати, і тоді нанести теплу суміш на чоботи.