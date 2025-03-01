Навіщо біля годівниць класти мило: відповідь здивує всіх

На початку весни для птахів ще недостатньо їжі, тому люди підгодовують їх різноманітним насінням на горіхами в годівничці. Втім, білки цю їжу можуть поцупити, тому її варто вберегти одним дуже цікавим методом.

Для того, щоб птахи добре харчувалися, їм потрібна ситна їжа з високим вмістом жиру й питна вода, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror. Стримувати білок від їжі птахів можна досить просто. Для цього потрібно лише залишити біля годівнички шматочок мила.

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Фахівці радять брати мило з мускусом, оскільки саме воно виділяє різкий та насичений запах, якого дуже не люблять білки. Раніше про мускус ви могли чути в описах ароматів, оскільки цю пахучу речовину часто додають в парфумерії. Втім, для білок цей запах занадто різким.

Щоб захистити від мила птахів, які можуть його поклювати, покладіть його в стару шкарпетку. Не обов’язково його класти в годівничку. Можна підвісити мило на нитці й замотати в невеличку ганчірку.

У випадку, якщо повісити чи покласти мило складно, то ним можна потерти ті місця, де ви раніше бачили білок. Його можна навіть розтопити й змішати з водою, переливши у пляшку з пульверизатором. Обробіть розчином всі місця, щоб утримати білок від їжі птахів.



Білки крадуть їжу у птахів / Фото Pexels

З часом білки навіть можуть адаптуватися до запаху, тому краще через певний період скористатися іншими способами, які відлякають їх від годівнички.

Експерти навіть радять натирати для птахів твердий сир, який птахи залюбки їдять. Окрім сиру, птахам також підходять перестиглі фрукти, варений рис, несолоні шматочки сала, смажена картопля та суха вівсяна каша. Експерти також рекомендують давати птахам насіння гарбуза, соняшника, дині, зерна ячменю, вівса, пшениці, шматочки ягід чи фруктів.