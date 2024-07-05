Щоб в умовах екстремальної температури та відключення енергії ви змогли повноцінно відпочити та заснути, рекомендуємо застосувати один з методів, які допоможуть зберегти прохолоду.

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Подушка з морозилки

Такий метод може здатися дещо дивним, але він справді допомагає. Помістіть подушку в пакет та відправте на 10 хвилин у морозилку. Якщо подушка дуже об’ємна – заморозьте лише наволочку. Швидке розморожування створить ефект прохолоди, тож ви зможете швидше заснути.

Мокрі простирадла

Намочіть у воді велике простирадло або банний рушник, але не відтискайте до сухості. Він повинен бути зволоженим, але не мокрим. Тоді повісьте простирадло біля відкритого вікна, а нічний протяг буде розносити по кімнаті охолоджене повітря. Коли воно просохне, можна з пульверизатора розпорошити водою.



На зволоженому простирадлі буде легше заснути / Фото Pexels

Лід перед вентилятором

Цей лайфхак підійде в тому випадку, якщо вдома є світло. Наповніть миску розколотим льодом та поставте його перед вентилятором. Потоки повітря рознесуть холод по всій кімнаті. Лише не забудьте перед сном вимкнути пристрій.

Чай з ментолу

Ментоловий чай активізує білкові сенсорні рецептори в роті, які змусять вас відчути холод. Випийте перед сном склянку холодного чаю з м’яти чи ментолом і ви швидше заснете, оскільки температура повітря знизиться.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Вентилятор та кондиціонер

За допомогою вентилятора та кондиціонера можна охолодити приміщення за кілька хвилин. Для цього увімкніть кондиціонер та вентилятор, потоки повітря останнього направивши в кімнату. Така посилена циркуляція швидше охолодить приміщення.