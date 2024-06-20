Чи справді ви знаєте, як правильно завантажувати пральну машину, чи робите це інтуїтивно? Якщо посуд на виході не такий чистий, як ви очікували, тоді проблема може бути у тому, що ви поклали тарілки та каструлі не так, як слід.

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Основні правила завантаження посудомийної машини

Перед тим, як ви дізнаєтеся про особливості правильного завантаження верхньої та нижньої полиць машини, потрібно знати основні рекомендації, які слід тримати в голові кожного разу, коли ви завантажуєте пристій.

Нахиляйте предмети під кутом, щоб вода не збиралася в увігнутому посуді.

Переконайтеся, що розпилювачі вільно обертаються. Дуже часто саме вони є причиною, чому посуд неналежно очищений.

Посуд потрібно класти лицьовою стороною всередину, а не назовні.

Розміщуйте посуд між зубцями, а не над ними.

Використовуйте правильну кількість мийного засобу – дозатор радять заповнювати приблизно наполовину.

Перед тим, як почати цикл, обережно струсіть решітки.



Посудомийну машину потрібно правильно завантажувати / Фото Pexels

Верхня полиця посудомийної машини

На цю полицю машини потрібно ставити чашки, кухлі, склянки, менші тарілки та миски. Ставити їх потрібно лицьовою стороною вниз на верхню полицю. Так вони будуть чистішими, адже брудна частина буде повернена до джерела води.

Сюди ж потрібно класти пластикові предмети, адже зазвичай нагрівальний елемент розташований внизу посудомийної машини.

Нижня полиця

На нижню полицю потрібно ставити сервірувальні миски та інші великі предмети. Для кращого розподілу ваги назад кладіть всі громіздкі предмети. Всі миски потрібно перевертати і слідкувати, аби вони не притискалися одна до одної.