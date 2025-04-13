Як заварювати міцнішу каву з меншою кількістю зерен: простий секрет

Кава – це улюблений ранковий напій багатьох людей. Та про усі секрети її заварювання насправді знають одиниці – а вони допомогли б заощадити чимало грошей.

Виявляється, можна заварити значно міцнішу каву із використанням меншої кількості зерен – і для цього потрібно використати фізику, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як варити міцнішу каву?

А що, якби ви дізналися, що можна заощаджувати зерна та використовувати меншу їхню кількість, але при цьому кожного разу заварювати міцніший напій? Дослідники з Американського інституту фізики довели, що це цілком можливо.

І все, що для цього потрібно – це згадати шкільні уроки, зокрема – кілька законів фізики. Дослідники дійшли до висновку, що каву можна зробити значно міцнішою, якщо в момент, коли ви заливаєте зерна водою, тримати чайник якомога вище, зберігаючи постійний потік води.

Так ви помітите, що кава стає міцнішою, а вам потрібно використовувати менше зерен – так зумієте заощадити не тільки ресурси, але й час та зусилля.



Каву можна варити міцнішою / Фото Pexels

Висоту наливу потрібно зробити якомога вищою, зберігаючи під час цього ламінарний потік, де струмінь не розривається, коли торкається помелу кави. В ідеалі, для цього потрібно використовувати чайник з довгою шийкою. Коли вода стикається з кавою, вона тоді глибше проникає у гущу, і це призводить до міцнішого напою.

Та від міцної кави на одязі можуть часом залишатися плями. Раніше ми вже розповідали, як позбутися таких забруднень без зайвих зусиль.

Але якщо струмінь води з чайника надто тонкий, тоді сили води буде недостатньо для створення такого самого ефекту. Якщо струмінь слабкий, він має тенденцію розпадатися на краплі, а цього потрібно уникати під час проливу води – адже тоді вона не зможе ефективно перемішати кавові зерна.