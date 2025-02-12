Залишаться соковитими та солодкими: як взимку зберігати гарбузи

Гарбуз – це один з найпопулярніших "зимових" овочів. Страви з нього залишаються смачним й поживними і у холодну пору року, а користь для здоров'я від цього овочу просто неймовірна.

Гарбуз чудовий тим, що з нього можна приготувати безліч страв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket. Та якщо овоч зберігати неправильно, з часом він може зіпсуватися.

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Як обрати гарбузи для зберігання?

Звісно, ви можете зберігати практично усі гарбузи, та для довготривалих запасів краще все ж обрати такі, що не втратять ані смакових, ані поживних якостей. Тож перед тим, як купувати гарбуз чи забирати його з городу, потрібно придивитися до кількох ознак:

Столові сорти . У десертних гарбузів достатньо запасів вуглеводів для того, аби підтримувати "їстівний стан" протягом кількох місяців. А ось кормові сорти бідні на ці речовини, тому почнуть псуватися майже відразу після збору врожаю.

. У десертних гарбузів достатньо запасів вуглеводів для того, аби підтримувати "їстівний стан" протягом кількох місяців. А ось кормові сорти бідні на ці речовини, тому почнуть псуватися майже відразу після збору врожаю. Великий розмір . У великих гарбузів товста та соковита м'якоть, і трохи "зневоднення" під час зберігання не так зашкодить їм.

. У великих гарбузів товста та соковита м'якоть, і трохи "зневоднення" під час зберігання не так зашкодить їм. Товста шкірка . Що цупкіша та товща шкірка у вашого гарбуза, то краще м'якоть буде захищена від висихання. Окрім того, через такий бар'єр не можуть проникнути збудники гнилі.

. Що цупкіша та товща шкірка у вашого гарбуза, то краще м'якоть буде захищена від висихання. Окрім того, через такий бар'єр не можуть проникнути збудники гнилі. Відсутність значних ушкоджень. Невеликі подряпини на гарбузі не стануть на заваді до зберігання, але побиті, подавлені гарбузи з ознаками хвороб для цього не годяться.

Якщо ви підберете гарбузи за цими нечисленними ознаками, вони будуть зберігатися протягом досить тривалого часу. Та навіть їх потрібно підготувати до зберігання.



Гарбузи можна довго зберігати вдома / Фото Pexels

Як підготувати гарбузи до зберігання?

Перший етап підготовки – це дати гарбузам повністю достигнути. І після збору врожаю їх потрібно відсортувати та перемістити на тиждень у тепле та сухе місце. Складайте їх на невеликій відстані один від одного на "гнізда" зі шматків картону та соломи. Після цього гарбузи потрібно відсортувати повторно: на деяких з них можуть з'явитися сліди гнилі та хвороб.

Гарбузи потрібно зберігати за температури від 4 до 9 градусів і вологості 60 – 70 %. Якщо у вас немає льоху, тоді гарбузи непогано перезимують у лоджії, де немає опалення, або ж навіть у квартирі, якщо ви знайдете у ній досить прохолодне місце.

Та важливо захистити урожай від світла – кожен гарбуз окремо потрібно обмотати папером чи цупкою тканиною.