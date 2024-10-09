Як саме зберігати гриби варто знати й тим, хто придбає їх на базарі чи навіть в супермаркеті, пише "РБК-Україна". З грибами не можна жартувати, так само як і з м’ясом, оскільки неправильне зберігання може завдати сильної шкоди здоров’ю.

Читайте також Найкращі місця для збору білих грибів: про них знають одиниці

Перевірка на свіжість

Перший крок, який вам треба зробити – перевірити їх на свіжість. Вони мають бути міцними, шапочка має добре триматися ніжки, а на грибах не повинно бути плям чи неприємного запаху.

Потемніння, липкість чи різкий запах є ознаками псування. Такий гриб треба одразу викидати й не надіятися на те, що просмажування на пательні виправить ситуацію.

Правильне зберігання

Пам’ятайте, що гриби не можна тримати в пластикових пакетах. Вони мають здатність вбирати вологу, а пластикові пакети створюють парниковий ефект, що призведе до їхнього псування.

Найкраще зберігати гриби обгорнутими в папері чи тканині. Це дозволить їм дихати та зменшить вогкість.



Свіжі гриби треба правильно зберігати / Фото Pexels

Зберігання в холодильнику

Гриби треба зберігати в холодильнику. Температура повинна становити від 1 до 4 °C. Тримати гриби треба на нижній полиці чи у відділенні для овочів. Свіжими гриби будуть впродовж 5 днів, але найкраще їх вживати одразу після збору чи покупки.

Заморожування грибів

Величезну кількість грибів неможливо з’їсти за один раз, тому в такому випадку їх краще заморозити. Однак тут важливо розуміти, що в морозильну камеру їх треба ставити вже помитими, очищеними й нарізаними. Після цього їх треба обдати кип’ятком або й навіть проварити.

Ці дії допоможуть запобігти розвитку бактерій й збережуть смак грибів. Заморожені гриби після розморожування потрібно одразу почати готувати й не залишати їх надовго в холодильнику.



Гриби можна зберігати різними способами / Фото Pexels

Як засушити гриби

Щоб продовжити термін зберігання грибів – їх можна засушити. Вони мають неймовірний аромат, а страви з сушеними грибами виходять неймовірними. Для сушіння можна скористатися спеціальною сушаркою чи сушити в духовці при низькій температурі. Зберігати висушені гриби треба в герметичних контейнерах.

Консервування грибів

Одним зі способів зберігання грибів є консервування. Для цього виберіть лише свіжі та якісні гриби й ретельно дотримуйтеся правил стерилізації. Мариновані гриби треба вжити протягом року й зберігати в прохолодному місці.