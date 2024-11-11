Як зберігати хліб кілька тижнів: секрет знають одиниці

Хліб не може довго стояти, оскільки через день вже стає не зовсім свіжим, а через кілька днів й зовсім може покритися пліснявою. Виявляється, що є кілька способів, завдяки яким зберегти хліб можна набагато довше.

Деякі господині мають певні секрети щодо зберігання хліба та хлібобулочних виробів, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. За словами експертки Кайлін Олсон, яка розповідає різноманітні лайфхаки, найкраще зберігати хліб в холодильнику. Цей секрет допомагає їй зберігати хліб тижнями.

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Спочатку загорніть продукт у пергаментний папір, потім покладіть його до герметичного пакета і туго зав’яжіть. Таким чином ви зможете захистити хліб від вбирання сторонніх запахів.

Для того, щоб він був смачний, треба лише витягнути його незадовго до споживання, щоб він набув кімнатної температури й перестав бути холодним.



Хліб може зберігатися в холодильнику набагато довше / Фото Pexels

Кекси та рогалики теж можна тримати в холодильнику, інакше вони перестануть бути свіжими вже через 2 – 3 дні. Окрім того, будь-які хлібобулочні вироби можна тримати в холодному місці. Смак вони не втратять, але автоматично довше простоять.

Жінка розповіла, що хліб на заквасці вона тримає в холодильнику понад 2 місяці й він навіть не почав пліснявіти.

Також хліб часто тримають у морозилці. До прикладу, якщо ви купили велику буханку хліба, то можете розрізати її на кілька частин й витягати з морозилки маленький шматок, який з’їсте за один день. Добре зберігається й швидко розморожується порізаний хліб. Якщо ж вам треба, щоб хліб швидко розморозився, тоді можете його ненадовго поставити у мікрохвильовку.