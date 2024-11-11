Как хранить хлеб несколько недель: секрет знают единицы

Хлеб не может долго стоять, поскольку через день уже становится не совсем свежим, а через несколько дней и вовсе может покрыться плесенью. Оказывается, что есть несколько способов, благодаря которым сохранить хлеб можно намного дольше.

Некоторые хозяйки имеют определенные секреты по хранению хлеба и хлебобулочных изделий, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. По словам эксперта Кайлин Олсон, которая рассказывает различные лайфхаки, лучше всего хранить хлеб в холодильнике. Этот секрет помогает ей хранить хлеб неделями.

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Сначала заверните продукт в пергаментную бумагу, затем положите его в герметичный пакет и туго завяжите. Таким образом вы сможете защитить хлеб от впитывания посторонних запахов.

Для того, чтобы он был вкусный, надо лишь вытащить его незадолго до потребления, чтобы он приобрел комнатную температуру и перестал быть холодным.



Хлеб может храниться в холодильнике гораздо дольше / Фото Pexels

Кексы и рогалики тоже можно держать в холодильнике, иначе они перестанут быть свежими уже через 2 – 3 дня. Кроме того, любые хлебобулочные изделия можно держать в холодном месте. Вкус они не потеряют, но автоматически дольше простоят.

Женщина рассказала, что хлеб на закваске она держит в холодильнике более 2 месяцев и он даже не начал плесневеть.

Также хлеб часто держат в морозилке. К примеру, если вы купили большую буханку хлеба, то можете разрезать ее на несколько частей и вытаскивать из морозилки маленький кусок, который съедите за один день. Хорошо хранится и быстро размораживается порезанный хлеб. Если же вам надо, чтобы хлеб быстро разморозился, тогда можете его ненадолго поставить в микроволновку.