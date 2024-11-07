У мережі знайдеться чимало лайфхаків щодо того, з чим саме тримати картоплю, аби вона не псувалася, втім є один простий спосіб, який потребує мінімум зусиль, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як зберігати картоплю на зиму

Виявляється, що для того, щоб картопля не проростала, потрібно зберігати її з яблуком. Та перш за все треба розпочати з базової підготовки. Щоб картопля дихала, перекладіть її з пакета в прохолодне й сухе місце. Найкращим місцем для зберігання є коробка чи шухляда в сухій шафі.

Щоб картопля не позеленіла, її потрібно захистити від світла. Саме воно впливає на те, що овоч починає морщитися й проростати. Фахівці радять тримати картоплю в погребі, а для того, щоб вона простояла аж до весни, в коробку потрібно поставити звичайне яблуко.

Таке сусідство корисне тим, що яблука виробляють газ етилен, який вповільнює процеси, які відповідають за проростання. Кажуть, що якщо картопля буде зберігатися з яблуками, то має шанси залишитися свіжою вдвічі довше.



Корисні поради для зберігання картоплі / Фото Pexels

Втім час від часу потрібно перевіряти свіжість фруктів, оскільки якщо вони почнуть гнити, то їх треба замінити свіжими. Важливо розуміти, що сусідство з яблуками підходить лише картоплі. Всі інші фрукти та овочі є досить чутливими до етилену.

Щоб картопля добре зберігалася, потрібно підтримувати постійний температурний режим в межах 2 – 3 градусів тепла. Як тільки побачите на картоплі паростки – обривайте їх.

Продовжити термін зберігання картоплі можна за допомогою листя папороті чи червоної горобини. Їх треба покласти в мішки чи ящики на дно, а зверху засипати картоплею. У цих рослинах містяться фітонциди, які знищують хвороботворні мікроорганізми.