Міль часто атакує продукти, крупи та навіть сушені фрукти, які особливо любить. Вона з'являється через неякісну упаковку чи неналежні умови зберігання.

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У темний час доби метелики можуть залетіти у квартиру та залишити яйця на сушених фруктах, якщо вони герметично незакриті. Після того, як міль розплодиться, всі сухофрукти доведеться викинути.

Як уникнути зараження міллю

Найкраще зберігати сушені фрукти у герметичних контейнерах. Паперові чи картонні упаковки є поганими, бо не захистять сушені фрукти від вологи і комах.

Зберігати їх треба у сухому, темному та прохолодному місці. Найкраще підходять темні шафи чи комора. Пам’ятайте, що висока вологість призведе до розвитку грибків та цвілі. Щоб міль не розвивалася, треба слідкувати за температурою в приміщенні, де зберігаються сухофрукти. Бажано, щоб вона була не вищою +10-15°C.

Щоб сушені фрукти ще довше зберігалися, спробуйте використати морозильник. Можете поставити туди фрукти на кілька днів, щоб вбити потенційні яйця комах. З такою ж профілактичною ціллю варто просушити сухофрукти в духовій шафі при температурі +60-80°C впродовж 30 хвилин.



Сухофрукти мають бути герметично закритими / Фото Pexels

Перед тим, як викласти сушені фрукти в герметичну посудину, передивіться чи немає часом на них білих, чи коричневих плям або порошку, які й можуть свідчити про присутність молі. Часом буває й таке, що в сухофруктах можуть завестися личинки, тому краще дотримуватися всіх рекомендацій щодо їхнього зберігання.

Місця зберігання засушених фруктів завжди мають бути чистими. Щоб бути впевненими в тому, що шкідники не з’являться, витирайте полиці розчином з оцту. Його треба змішати з водою у пропорції 1:3.

На поличках можна поставити натуральні відлякувачі – це гвоздика, лаврове листя чи шкірки від цитрусових. Також можна поставити гілочку м’яти, яку дуже не люблять шкідники. Абсорбувати зайву вологу допоможе маленька ємність з сіллю на поличці.