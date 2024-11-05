Будуть стояти увесь рік: як правильно зберігати волоські горіхи

Чимало людей обожнюють волоські горіхи, однак при тривалому зберіганні вони мають здатність запрівати, тож стають непридатними до вживання й зсихаються. Щоб цього не сталося, варто скористатися кількома дієвими порадами.

Через те, що в горіхах високий вміст жиру, вони стають чутливішими до вологості й тепла, тож швидше починають псуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sante +.

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Як правильно зберігати горіхи

Щоб горіхи довго стояли, їх варто зберігати в прохолодному та сухому місці, подалі від світла. Вони добре зберігаються в герметичному контейнері чи бавовняному мішечку.

Експерти визначили 3 найкращі місця для зберігання горіхів – це кімнатна температура, холодильник чи морозильна камера. Розглянемо кожен варіант.

Зберігання при кімнатній температурі

Лущені волоські горіхи треба зберігати в герметичному контейнері, який захистить ядра від повітря та вологи, тож вони не будуть передчасно псуватися. Дехто додає в банку лавровий лист, який діє як репелент від жучків та комах та вберігає від плісняви. Контейнер з горіхами треба тримати подалі від тепла та вологи, щоб зберегти смак. Втім такий метод зберігання ефективний на кілька тижнів.



Поради для зберігання горіхів / Фото Pexels

Зберігання в холодильнику

Горіхи також можна зберігати в холодильнику, щоб сповільнити процес окислення. Очищені горіхи просто поставте в контейнер, аби вони не вбирали запахи інших продуктів. У холодильнику горіхи можуть стояти 3 місяці.

Зберігання в морозильній камері

Горіхи потрібно поставити в герметичний пакет для заморожування або ж розділити в кілька невеличких пакетів й поставити у морозилку. У такий спосіб горіхи можуть зберігатися увесь рік.

Як зрозуміти, що горіхи несвіжі

Якщо горіх на смак гіркий, то його краще не їсти. Запах має бути горіховий, а якщо пахне гіркою олією, то це означає, що він вже зіпсувався. Непридатними до споживання є горіхи темно-коричневого кольору. Ознакою псування є м’який горіх та наявність плісняви.