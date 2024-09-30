Яблука з часом можуть втрачати свій смак, ставати менш м’якими й твердими, пише Mirror. Усі фрукти неможливо помістити в холодильник, тому експерти назвали чудові поради для зберігання, які справді працюють.

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Як зберігати яблука всю зиму

Щоб яблуко простояло свіжим багато місяців, воно має зберігатися в ящику без пошкоджень та синців. Плодоніжка повинна бути неушкодженою. Якщо вона буде відсутньою, то яблуко може почати псуватися.

Зберігати яблуко найкраще у повітропроникних матеріалах – тирсі, зерні, висушеному піску чи газетах, які допомагають поглинати зайву вологу та запобігають гниттю, забезпечуючи ідеальне середовище для повітропроникності.



Завдяки кільком лайфхакам яблука будуть зберігатися всю зиму / Фото Pexels

Щоб яблука простояли до кінця зими, їх треба тримати в сухому й прохолодному місці - коморі чи погребі. Не можна зберігати фрукти разом з картоплею, оскільки вона виробляє газ етилен, який пришвидшить дозрівання яблук, тож вони почнуть швидше псуватися.

Деякі фахівці кажуть, що для додаткового захисту, кожен фрукт можна загорнути в газету. Така ізоляція забезпечить неушкодженість та подовжить їхню свіжість.

Описані методи зберігання підходять для свіжозірваних яблук. Якщо фрукти вже тривалий час зірвані, то ці методи можуть не допомогти. Також не варто за цими методами зберігати магазинні яблука, оскільки вони, швидше за все, оброблені хімікатами, які впливають на їхнє дозрівання. Найкраще в погребі зберігати свіжі яблука з саду.