Яблоки со временем могут терять свой вкус, становиться менее мягкими и твердыми, пишет Mirror. Все фрукты невозможно поместить в холодильник, поэтому эксперты назвали отличные советы для хранения, которые действительно работают.

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Как хранить яблоки всю зиму

Чтобы яблоко простояло свежим много месяцев, оно должно храниться в ящике без повреждений и синяков. Плодоножка должна быть неповрежденной. Если она будет отсутствовать, то яблоко может начать портиться.

Хранить яблоко лучше всего в воздухопроницаемых материалах – опилках, зерне, высушенном песке или газетах, которые помогают поглощать лишнюю влагу и предотвращают гниение, обеспечивая идеальную среду для воздухопроницаемости.



Благодаря нескольким лайфхакам яблоки будут храниться всю зиму / Фото Pexels

Чтобы яблоки простояли до конца зимы, их надо держать в сухом и прохладном месте - кладовке или погребе. Нельзя хранить фрукты вместе с картофелем, поскольку он производит газ этилен, который ускорит созревание яблок, поэтому они начнут быстрее портиться.

Некоторые специалисты говорят, что для дополнительной защиты, каждый фрукт можно завернуть в газету. Такая изоляция обеспечит невредимость и продлит их свежесть.

Описанные методы хранения подходят для свежесорванных яблок. Если фрукты уже длительное время сорваны, то эти методы могут не помочь. Также не стоит по этим методам хранить магазинные яблоки, поскольку они, скорее всего, обработаны химикатами, которые влияют на их созревание. Лучше всего в погребе хранить свежие яблоки из сада.