Хороший урожай – це той результат, до якого прагнуть усі дачники, і саме заради цього городники готові вкладати великі зусилля у свою ділянку. Та для того, щоб виростити хороший врожай помідорів, потрібно знати кілька важливих секретів їхнього вирощування.

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Як виростити багато помідорів

Можливо, ви хочете підвищити врожайність помідорів? Що ж, є один простий і надійний спосіб це зробити. Для цього вам потрібно лише під час цвітіння другої та третьої квіткових кистей обприскувати кущі слабким розчином борної кислоти.

Чому борна кислота корисна для помідорів:

вона підсилює цвітіння;

допомагає в утворенні зав'язі;

перешкоджає гниттю томатів через надлишок вологи;

робить помідори стійкішими до хвороб;

збільшує приплив цукру до насіння та плодів.



Помідори потребують догляду / Фото Pexels

Для приготування розчину борної кислоти для помідорів вам потрібно взяти 10 грамів кислоти та розвести її у склянці гарячої води, а потім додати 10 літрів води. Буде достатньо одного – двох обприскувань для того, щоб помітити результат. Втім, зважайте, що між обприскуваннями має пройти не менше, ніж 10 днів.

До речі, борна кислота буде не менш корисною і для того, щоб отримати гарний урожай огірків.

Чим підгодовувати помідори

Запорука врожаю – це міцне та сильне коріння. Тож вам потрібно подбати про нього, а у цьому допоможе підгортання, і його потрібно проводити двічі – коли з'являться маленькі пухирці на стеблах біля землі, і коли стебло біля самої землі змінить колір із зеленого на синюватий.

Зважайте також і на те, що мульчування допомагає підвищити врожайність помідорів. Під шаром мульчі земля буде пухка, і в неї легко потраплятиме волога та повітря – це допоможе збільшити урожайність на 25 – 30%. Мульчувати можна опалим листям, сіном та соломою.