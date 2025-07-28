Більше купувати не доведеться: ось як зібрати ідеальне насіння цибулі

Городники та садівники щороку експериментують з новими сортами, методами посадки та насінням, аби досягти найкращого результату. Але водночас чимало людей намагаються і заощадити гроші.

Збір власного цибулевого насіння – це ідеальний спосіб і трохи зекономити, і переконатися, що у вас буде справді елітний, якісний посадковий матеріал, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Флористікс Інфо".

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Як одержати насіння цибулі?

Існує кілька способів зібрати насіння цибулі самостійно, і кожен з них досить ефективний та перевірений, тож ви можете обрати той, що вам до смаку.

З пророслої цибулі-сіянки

У деяких випадках можна зібрати насіння на другий рік після посіву з пророслої цибулі-сіянки, діаметр в якої перевищує 2 міліметри. Оптимальний розмір сіянки для вирощування столової цибулі – це 1 – 1,7 сантиметра в діаметрі. А ось більші цибулинки майже завжди утворюють цибулеву стрілку.

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З сіянки в рік висаджування

Якщо ви хочете, аби сіянка стрілкувалася на перший рік після висаджування, її потрібно зберігати за температури, що нижче за 17 градусів, або ж вище за 25 градусів.



Насіння цибулі можна зібрати самостійно / Фото Pexels

Розсадний спосіб

Отримати власне насіння на другий рік після висадки можна завдяки вирощуванню розсадним способом. Посадіть вдома цибулю, а навесні перенесіть її на город – і тоді наприкінці літа рослини сформують великі цибулини, які дадуть насіння після висаджування наступного року.

Наприкінці літа цибулю не викопуйте, а залишайте у грядці на зиму. Навесні цибуля проросте, а тоді дасть чудові насіннєві плоди.

До слова, раніше ми розповідали, які рослини ще можна посадити зараз, у липні, аби зібрати восени гарний урожай.

Як збирати цибулеве насіння?

Робити це потрібно на початку чи в середині серпня – коли коробочки вже стигнуть так, що ось-ось почнуть лопатися.

Зрізайте коробочки з частиною стрілки, а тоді руками розминайте парасольки, поки не вивільните з них усе насіння. Після цього все, що зібрали, залийте водою та добре помішайте, а тоді залиште на 5 – 10 хвилин.

Хороше насіння опуститься на дно, а ось порожнє та лушпиння залишиться на поверхні – його можна викинути. Насіння промийте та просушіть, а тоді зберігайте за кімнатної температури в банці чи паперовому пакеті.