Садівники щороку вдаються до багатьох хитрощів, щоб отримати врожай полуниці бодай на кілька днів раніше за сусідів. І є кілька методів, які допоможуть вам у цьому – наприклад, правильне підживлення та вчасний полив. Та є ще одна річ, яку точно варто зробити, щоб насолодитися ранніми ягодами.

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Навіщо потрібно мульчувати полуницю

Саме мульчування – це та чарівна пігулка, яка дозволить вам швидше отримати неймовірний врожай полуниці. Як агротехнічний прийом воно вже набуло широкої популярності в Європі та у США. Для мульчі можна використовувати і природні органічні матеріали, і штучні неорганічні – наприклад, поліетиленову плівку, або ж неткані матеріали – агріл, агроспан тощо.

Найчастіше для вирощування полуниці використовують чорну поліетиленову плівку. Використовують її і для промислового виробництва, і у господарствах садівників-любителів.



Полуницю можна вирощувати швидше / Фото Pexels

Мульчування може бути корисним з багатьох різних причин: воно захищає ґрунт від перегрівання, пересихання, заважає росту бур'янів і завдяки цьому ви можете зменшити час на догляд за полуницею. А головне – з мульчею ґрунт швидше прогрівається, і полуниця росте швидше, а це дозволяє зібрати перший врожай ягід на 5 – 7 днів швидше, ніж зазвичай.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Ба більше, цей урожай буде не тільки раннім, але і надзвичайно здоровим, адже мульчування оберігає ягоди від гнилі та шкідників, а це може дуже суттєво полегшити життя городнику.

Та найважливіша перевага вирощування полуниці на плівці – це захист рослин від бур'янів. Тільки у перший рік вам знадобиться механічна прополка бур'янів, і виривати їх потрібно буде тільки з отворів для рослин.