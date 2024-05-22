Садоводы ежегодно прибегают ко многим хитростям, чтобы получить урожай клубники хотя бы на несколько дней раньше соседей. И есть несколько методов, которые помогут вам в этом – например, правильная подкормка и своевременный полив. Но есть еще одна вещь, которую точно стоит сделать, чтобы насладиться ранними ягодами.

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Зачем нужно мульчировать клубнику

Именно мульчирование – это та волшебная пилюля, которая позволит вам быстрее получить невероятный урожай клубники. И как агротехнический прием оно уже приобрело широкую популярность и в Европе, и в США. Для мульчи можно использовать и природные органические материалы, и искусственные неорганические – например, полиэтиленовую пленку, или нетканые материалы – агрил, агроспан и тому подобное.

Чаще всего для выращивания клубники используют черную полиэтиленовую пленку. Используют ее и для промышленного производства, и в хозяйствах садоводов-любителей.



Клубнику можно выращивать быстрее / Фото Pexels

Мульчирование может быть полезным по многим разным причинам: оно защищает почву от перегрева, пересыхания, мешает росту сорняков и благодаря ему вы можете уменьшить время на уход за клубникой. А главное – с мульчей почва быстрее прогревается и клубника растет быстрее, а это позволяет собрать первый урожай ягод на 5 – 7 дней быстрее, чем обычно

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

И этот урожай будет не только ранним, но и чрезвычайно здоровым, ведь мульчирование уберегает ягоды от гнили и вредителей, а это могу очень существенно облегчить жизнь огороднику.

Но самое важное преимущество выращивания клубники на пленке – это защита растений от сорняков. Только в первый год вам понадобится механическая прополка сорняков, и вырывать их нужно будет только из отверстий для растений.