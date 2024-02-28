Незалежно від того, чи ви просто хочете зробити свій дім більш комфортним, чи вам потрібно позбутися відлуння з інших причин, зробити це досить просто. І усунення цієї проблеми відразу зробить оселю більш живою, і це сприятиме відпочинку та розслабленню.

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Пошаровий декор підлоги і стін

Багатошаровість у дизайні – це саме те, що вам потрібно. І не тільки для того, щоб простір виглядав добре продуманим і збалансованим, але і щоб зменшити відлуння.

Дизайнерка інтер'єру Кіра Шульц переконана, що ви маєте спробувати покласти килими на підлогу або ж використовувати їх як гобелени на стіну. Також з цією метою ви можете використовувати твори мистецтва – але такі, що не вкриті склом.

Додайте драпірування

Після того, як ви додасте предмети на стіни, подумайте про те, щоб додати кілька елементів і на вікна. Так ви зможете дуже легко і швидко зменшити шумову ревербацію.

Найкраще для цього підійдуть довгі штори – бажано прямо під стелю і до підлоги.

Використовуйте м'які меблі

Ще один спосіб суттєво зменшити відлуння у квартирі – це використовувати більше м'яких меблів. Вони допоможуть уникнути великих пустих площ та порожніх місць.

Найкраще для цього підійдуть меблі, обтягнуті плюшевою тканиною. Не забудьте також правильно розташувати їх по кімнаті.



М'які меблі зменшують відлуння / Фото Pexels

Акустичні панелі

Звісно, найочевидніший спосіб зменшити луну у оселі – це використання акустичних панелей. А для того, щоб ваші кімнати не виглядали, як студії звукозапису, він пропонує використовувати панелі як елементи декору стін та стелі. Вони також можуть додати візуального інтересу до стін, а не тільки заблокувати відлуння.

Використовуйте великі кімнатні рослини

Кімнатні рослини – це не тільки чудовий спосіб зробити інтер'єр вашої кімнати більш незвичним та цікавим, але і чудовий шумозахисний бар'єр, коли мовиться про зменшення відлуння.

Тож ви можете подумати про використання великих кімнатних рослин для того, щоб заповнити усі пусті кути приміщень, а також додати до них трохи кольору.