Спокуса оновити простір навесні може зайняти багато часу, а от зміна декорацій та кількох незначних, але важливих речей, принесуть у вашу оселю нові акценти, а ваш інтер’єр буде виглядати зовсім по-новому.

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Змініть простирадла

Насамперед змініть важку зимову ковдру на теплий, літій варіант. Простирадла поміняйте на дихаючу тканину (бавовна добре охолоджу та відводить вологу). Також можете обрати для себе світлі тони або базову білосніжну постіль.

Змініть абажури

Заміна старого абажура на новий змінить загальний вигляд лампи. Спочатку виберіть форму та розмір, який підходить до корпусу лампи. Потім знайдіть відповідний колір та текстуру, які пасуватимуть до вашої кімнати.

Змініть картину

Зимові пейзажі замініть на весняні картинки природи. Якщо у вас нейтральні картини, які не залежать від пори року, спробуйте змінити рамки.



Щоб покращити інтер'єр – змініть картину / Фото Pexels

Змініть чохли для подушок

Оновіть декоративні подушки за допомогою нових чохлів. У вас може бути колекція чотирьох чи п’яти наволочок, які ви будете змінювати впродовж року. На весняну пору обирайте грайливі пастельні кольори та візерунки.

Поставте вазу з квітами

Красива ваза на столі не лише істотно змінить інтер’єр, але й покращить вам настрій. Замініть декоративні квіти на живі та поставте у красиву вазу. Їх у вас може бути декілька, щоб ви могли їх почергово змінювати.

Новий аромат для дому

Хоча технічно ароматизатори не є предметом декору, втім вони суттєво впливають на аромат кімнат. Свічки з корицею та ваніллю відкладіть до осені та додайте весни у своєму просторі завдяки ароматам океанської води чи польових квітів.