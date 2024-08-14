Якщо ви вирощуєте помідори, тоді ви могли зіштовхнутися з такою проблемою: наприкінці літа та восени помідори на кущах залишаються зеленими та не хочуть достигати. А що ж робити для того, щоб вони зрештою достигли вчасно?

Цікаво Посівний календар на серпень: що треба садити та збирати цього місяця

Як прискорити дозрівання помідорів

Помідори можна примусити достигати швидше, якщо тільки знати правильний спосіб. І є метод, який може видатися незвичним, та він все ще залишається надзвичайно ефективним. Тож все, що вам потрібно зробити – це проколоти помідор зубочисткою в районі плодоніжки кілька разів.

Цей спосіб може серйозно стимулювати рослину швидше віддавати поживні речовини, а так прискорює її дозрівання. Втім, враховуйте, що помідори, які проколоті у такий спосіб, ніколи не будуть довго зберігатися, тож використовувати їх потрібно найпершими.

А ось ще один перевірений метод, який часто радять городники – це надріз стебла. Зробити його потрібно обережно на висоті приблизно 10 сантиметрів від ґрунту і вставити у нього зубочистку. Так ви можете уповільнити рух соків по стеблу, і тоді рослина спрямує усі свої ресурси на дозрівання плодів.



Помідори можуть достигати швидше / Фото Pexels

А якщо ви вирощуєте помідори у теплиці, тоді ви можете прискорити дозрівання у такий спосіб: потрібно обмежити доступ свіжого повітря та посилити утворення конденсату. Для цього теплицю потрібно вдень закривати, а ввечері відкривати для провітрювання.

Процес можна повторювати кілька днів поспіль, і тоді ви швидко помітите, що помідори почали швидше достигати.

Ці прості поради допоможуть вам досягти того, щоб помідори достигали швидше та потішили вас своїм смаком наприкінці літа.