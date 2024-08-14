Если вы выращиваете помидоры, тогда вы могли столкнуться с такой проблемой: в конце лета и осенью помидоры на кустах остаются зелеными и не хотят созревать. А что же делать для того, чтобы они в конце концов созрели вовремя?

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Как ускорить созревание помидоров

Помидоры можно заставить созревать быстрее, если только знать правильный способ. И есть метод, который может показаться необычным, и он все еще остается чрезвычайно эффективным. Поэтому все, что вам нужно сделать – это проколоть помидор зубочисткой в районе плодоножки несколько раз.

Этот способ может серьезно стимулировать растение быстрее отдавать питательные вещества, а так ускоряет его созревание. Впрочем, учитывайте, что помидоры, которые проколоты таким образом, никогда не будут долго храниться, поэтому использовать их нужно первыми.

А вот еще один проверенный метод, который часто советуют огородники – это надрез стебля. Сделать его нужно осторожно на высоте примерно 10 сантиметров от почвы и вставить в него зубочистку. Так вы можете замедлить движение соков по стеблю, и тогда растение направит все свои ресурсы на созревание плодов.



Помидоры могут созревать быстрее / Фото Pexels

А если вы выращиваете помидоры в теплице, тогда вы можете ускорить созревание следующим образом: нужно ограничить доступ свежего воздуха и усилить образование конденсата. Для этого теплицу нужно днем закрывать, а вечером открывать для проветривания.

Процесс можно повторять несколько дней подряд, и тогда вы быстро заметите, что помидоры начали быстрее созревать.

Эти простые советы помогут вам достичь того, чтобы помидоры созревали быстрее и порадовали вас своим вкусом в конце лета.