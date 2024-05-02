Бур'яни на городі можна знищити без прополки: як це зробити

Звісно, існує чимало різноманітних способів боротьби із бур'янами: наприклад, прополювання, підрізування та перекопування. Але є і інші, і вони вимагатимуть від вас значно меншої кількості зусиль.

Боротьба з бур'янами – це та неприємність, із якою городникам та садівникам доводиться зіштовхуватися кожного року. Та замість того, щоб годинами полоти город, ви можете скористатися кількома іншими дієвими методами.

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Як позбутися бур'янів на городі

Дуже популярним методом боротьби із бур'янами стало мульчування, адже воно досить ефективне та універсальне. Мульча – це те, що допомагає також запобігти і пересиханню та перегріванню ґрунту.

Для того, щоб мульчувати землю у вас на городі чи в саду, ви можете використовувати органічні матеріали – наприклад, солому, траву, тирсу, кору та торф. Також підійдуть і неорганічні альтернативи – агроволокно чи плівка.

А товстий шар мульчі, що досягатиме 10 – 15 сантиметрів у товщину, також зможе ефективно запобігати проростанню однорічних бур'янів. Втім, багаторічні бур'яни все ще можуть подолати його, нехай і з деякими труднощами. Та якщо ви регулярно видалятимете ці бур'яни, зрештою вони виснажаться і їх ростиме набагато менше.



Бур'яни на городі можна видалити мульчуванням / Фото Pexels

Народні способи боротьби із бур'янами

З бур'янами на городі борються вже дуже давно – з часів появи сільського господарства. І люди використовували різні методи та засоби для того, щоб прибрати їх, а деякі виявилися особливо ефективними.