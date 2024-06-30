Чорна плямистість на трояндах зникне: простий спосіб вилікувати хворобу

Чорна плямистість – це неприємна хвороба, яка може вразити деякі рослини у вашому саду та надати їм неприємного вигляду. Окрім того, якщо вчасно про неї не потурбуватися, рослини можуть загинути.

Влітку, як і навесні, чимало троянд можуть страждати від хвороб, і щойно садівники починають помічати їхні ознаки, потрібно братися до роботи. І в Україні дуже поширена чорна плямистість троянд – грибкове захворювання, через яке листя вкривається темними плямами та жовтішає.

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Чим обробити рослини від чорної плямистості

Збудник чорної плямистості може перебувати на стеблах, шипах чи опалому листі, а потім поширитися по всій троянді. І щойно ви побачите перші ознаки захворювання, потрібно видалити та спалити уражені частини квітки, а вже після цього обробити клумбу фунгіцидами чи народними засобами.



Троянди потрібно захищати від хвороб / Фото Pexels

В основному народні засоби спрацюють на ранній стадії хвороби, тож тут потрібно поспішати. Ось кілька настоїв, які ви можете приготувати:

Настій часнику. 500 грамів товченого часнику потрібно залити 5 літрами води, а потім процідити розчин в інший посуд та долити ще 10 літрів води.

500 грамів товченого часнику потрібно залити 5 літрами води, а потім процідити розчин в інший посуд та долити ще 10 літрів води. Настій кульбаби . 400 грамів подріблених частин рослини залити 10 літрами води. Настоюйте 3 дні.

. 400 грамів подріблених частин рослини залити 10 літрами води. Настоюйте 3 дні. Настій коров'яку. Засіб потрібно розбавити у воді у пропорціях 1:20.

Засіб потрібно розбавити у воді у пропорціях 1:20. Відвар цибулевого лушпиння. 1 кілограм залишків цибулі залити 2 літрами води та довести до кипіння. Залишити на 3 дні, процідити та додати 4 літри води.

1 кілограм залишків цибулі залити 2 літрами води та довести до кипіння. Залишити на 3 дні, процідити та додати 4 літри води. Розчин йоду. 10 мілілітрів медичного засобу потрібно розчинити у 4 літрах води.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Розчинами потрібно обприскати кущі троянди. Та для обробки потрібно обрати таку дату, щоб наступні 3 дні взагалі не було дощів, інакше обробка не подіє.