Кульбаби зникнуть з ділянки назавжди: як їх легко позбутися

Певно, усі люди, які мають свою ділянку, хоча би раз зіштовхувалися із навалою кульбаб. Та позбутися їх може бути простіше, ніж здається на перший погляд.

Весна – це саме той час, коли починають проростати і цвісти кульбаби, і далеко не всім городникам та садівникам до вподоби ці квіти, які також є бур'янами. Та позбутися її – це справжній головний біль, адже кульбаба дуже швидко поширюється по ділянці.

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Чого бояться кульбаби

Усім рослинам не подобаються агресивні засоби, які заважають і їхньому росту, і життю взагалі. Втім, тут неважливо – чи це натуральний засіб, чи "хімія". Існує давній спосіб, який допомагає надійно боротися із бур'янами – і це засолювання ґрунту. Все, що вам для цього потрібно – це звичайна харчова сіль.



Кульбаби можна вивести з ділянки / Фото Pexels

Потрібно просто посипати нею бур'яни, і вже за кілька днів ви виявите, що вони загинули. На кожну рослину вам доведеться витратити приблизно столову ложку продукту. Та тут потрібно бути дуже акуратними, адже цим способом ви можете вбити і інші рослини. Також врахуйте й те, що на просоленому ґрунті більше нічого не буде рости протягом тривалого часу. Тож цей спосіб позбавлення кульбаб може виявитися не надто вдалим.

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На щастя, ви можете скористатися іншими, менш радикальними варіантами.

Перш за все, скосіть рослини. Та пам'ятайте, що у такому випадку коріння залишається в землі, і рано чи пізно вони знову проростуть у вас на ділянці, тож це тільки тимчасове рішення. Наступний спосіб позбутися кульбаб – це викопати їх.

Та врахуйте, що коріння рослин йде в землю на 30 – 50 сантиметрів, тож копати може бути непросто. Якщо ви не готові до такої роботи, спробуйте або ж полити рослини окропом, або випалити газовим пальником.

Ще один надійний спосіб – обприскування бур'янів оцтом.