Чимало комах намагаються атакувати виноград, і якщо не слідкувати за його станом, можна дуже швидко залишитися без врожаю. Тож Поради 24 діляться, як вберегти свій виноградник від павутинного кліща.

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Які бувають кліщі на винограді

На жаль, павутинний кліщ – це не єдиний вид кліщів, які можуть атакувати виш виноград. Також це може бути повстяний та листовий кліщ. Через те, що ці комахи дуже дрібні, розгледіти їх зовсім непросто. Навесні вони можуть понищити бруньки, а вже влітку на листі з'являються плями, горбки, дрібні кулясті нарости тощо.

Будьте дуже уважні з цими комахами – якщо ви не будете з ними боротися, можете втратити не тільки цьогорічний урожай, але й весь виноградник.

Симптоми павутинного кліща

Якщо на винограді оселився цей вид кліща, між стеблом і листом ви зможете побачити тонесеньку павутинку. Спершу самого кліща може бути і не видно, проте потрохи листя почне всихати.

Самі кліщі мають блідо-зелений колір, вони дрібні та овальної форми. Внаслідок харчування кліща на листі з'являються плями від білого до жовтого кольору. Наступний етап – листя стає ламким, розривається між прожилками і зрештою опадає.



Павутинний кліщ часто вражає виноград / Фото Pexels

Павутинний кліщ зустрічається також на яблунях, бобових, стручковому перці, баклажані, горосі, томатах та гарбузових.

Як боротися із павутинним кліщем

Симптоми ураження кліщем можуть бути дуже різні: листя може жовтішати, скручуватися, страждають і пагони, і плоди винограду. Та проти цих шкідників діють препарати-акарициди. І якщо ви виявили, що виноград вразили кліщі, відкладати лікування точно не варто. Ось кілька ефективних засобів: