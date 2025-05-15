Боротьба з попелицею на смородині може бути довгою та неприємною, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аптека садівника". Та комплексні методи дають свій результат, і прибрати шкідника з саду цілком можливо.

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Що потрібно знати про попелицю?

Смородину можуть вражати різні види попелиць – і велика смородинова зеленого кольору, і дрібна зелена аґрусова, і листкова галова. Всі вони стають активними навесні, щойно на кущиках з'являється молоде листя.

Попелиця – це надзвичайно небезпечний шкідник; вона висмоктує з рослини усі соки, спричиняючи скручування, пожовтіння та в'янення листочків. Попелиця на смородині та порічці також може залишати здуття на листках – гали, в яких ховається шкідник. А липкий наліт, що залишають комахи, також стає чудовим середовищем для розвитку грибкових та вірусних хвороб.

До речі, вражає попелиця не тільки смородину. Раніше ми розповідали, чим обробити від попелиці троянди у травні.

Зважати також потрібно й на те, що попелиці відкладають яйця на корі смородини чи у бур'янах поряд, і розмножуються неймовірно швидко – за літо може народитися до 20 поколінь шкідників. Саме тому так важливо обробляти кущі навесні й восени, аби зменшити популяцію та врятувати смородину.



Попелиці можуть знищити врожай смородини / Фото Pexels

Які є народні засоби проти попелиці?

Перший спосіб, що використовують городники для підвищення імунітету кущів – це сечовина. 500 грамів добрива потрібно розчинити у воді та ретельно обприскати гілочки. Смородина тоді незабаром віддячить вам щедрим урожаєм, а попелиці буде значно менше.

А ось якщо на листках вже оселилися колонії шкідника, можна обробити кущі мильним розчином – для цього візьміть два бруски мила та натріть їх, а після цього розчиніть у 10 літрах води. Також для обробки використовують і попіл – 300 грамів потрібно залити окропом, настояти добу, час від часу помішуючи. Після цього натріть трохи мила у відро та обприскайте кущі.

Зменшувати кількість попелиць на кущах можна й обприскуванням оцтом – для цього на 10 літрів води потрібно налити 5 столових ложок продукту, а після цього натерти 50 грамів господарського мила.

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