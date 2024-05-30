Як позбутися слимаків на городі: знайдено метод, який допомагає

Слимаки псують городину, тому дачники постійно шукають всілякі методи, які зможуть їх відлякати з ділянки. Виявляється, звичайне пиво здатне позбавити грядки надокучливих шкідників.

Равлики та слимаки заповзають на рослини пізно вночі та з’їдають овочі, ягоди та нищать квіти. Саме тому їх треба позбуватися, щоб не згубити майбутній врожай.

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Як зрозуміти, що слимаки атакують город

Найчастіше помітними ознаками є дірки на капусті, ягодах полуниці, помідорах та інших рослинах. Зранку на городі залишається помітний слід від їхнього слизу.

Фахівці кажуть, що знищення слимаків за допомогою обробки ґрунту чи використовування хімічних засобів не завжди є помічним. Найкращим рішенням може стати встановлення пасток.



Слимаків приваблює запах пива / Фото Pexels

Як позбутися слимаків

Приманка пивом – перевірений та надійний метод, який знищує слимаків. Вони люблять запах пива, тож впадуть у чашку з пивом. Слимаки люблять дріжджовий запах пива та віддають йому більшу перевагу, ніж рослинам.

Придбайте недороге пиво та розставте пастки на кожному квадратному метрі в тих місцях, де слимаки є найактивнішими.

Як встановити пастки

Використовуйте баночку з-під йогурту, джему чи будь-яких інших продуктів. Важливо, щоб вони були не дуже високими, аби слимакам було зручно до них пробратися.

Можете відрізати дно в пластиковій пляшці та використовувати для приманки. 5 сантиметрів буде достатньо, щоб налити пиво й привабити слимаків.

Щоб розставити пастки, викопайте невеличкі ями, помістіть туди ємності з пивом, а тоді засипте контейнери ґрунтом навколо та залишіть 2 – 3 сантиметри вищими за рівень ґрунту. Городники радять в кожну пастку налити до 5 сантиметрів пива.