На жаль, садівник – це не єдиний, хто цікавиться тим, що росте у нього на ділянці. І ваші маленькі саджанці та сходи можуть обожнювати також і численні шкідники. Та для того, щоб уникнути їхньої навали, ви можете посадити у себе на городі та в садку кілька трав.

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Розмарин

Ця трава є одним з найбільш потужних відлякувачів шкідників через свій сильний запах. І якщо вам він подобається, тоді у вас є на одну причину більше висадити розмарин у себе на городі.

Його також можна використовувати і в кулінарії для того, щоб підсилити смак ваших страв.

Базилік

Він ідеально підійде не тільки для салатів, але і буде відлякувати різноманітних комах на грядці, в саду та підійде, якщо ви хочете посадити щось у теплиці для відлякування шкідників.

Це майже ідеальна рослина-компаньйон. Він не тільки може відлякувати, до прикладу, томатних черв'яків, але і покращує смак помідорів та допомагає отримати кращий урожай.

М'ята

Влітку м'яту можна додавати до напоїв, щоб надати їм більш освіжаючого та підбадьорливого смаку та запаху. Але комахи і миші, скажімо, не поділятимуть вашого захвату від рослини і намагатимуться триматися від неї якомога далі. Запах м'яти примушує попелицю та мурах не підходити надто близько, і до того ж м'ята є досить простою у вирощування.



М'ята може відлякувати шкідників / Фото Pexels

Чебрець

Ця ароматна трава часто використовується у парі із овочами та ягодами. Він має аромат, який є природним відлякувачем шкідників, як і розмарин та м'ята. Він також може ефективно впливати і на комах, тож його використовують як народний засіб від комарів.

А якщо ви посадите чебрець біля полуниці, тоді він може відлякати черв'яків, а також зміцнить рослини та може навіть покращити їхню врожайність.

Нагідки

Це – квіти, які мають чимало різних сортів, і вони не тільки красиві, але й надзвичайно корисні. Запах та коріння нагідок можуть відлякувати нематод та попелицю, тож експерти із садівництва радять висаджувати ці рослини по краях клумб, і вони тоді стануть лінією захисту від шкідників.