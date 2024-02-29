Саме там їх можна побачити найчастіше, пише 24 Канал. Таргани дуже люблять залишки їжі, тож якщо ви часто залишаєте непомитий посуд або не підмітаєте підлогу, на якій опинилися шматочки їжі, то згодом можете натрапити на досить неприємний "сюрприз". Також вони люблять вологу, тож калюжа біля умивальника часто приваблює тарганів.

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Та не варто шукати провину в собі. Часом буває, що таргани переповзають від недобросовісних сусідів, які тримають в безладі кухню. Так чи інакше, перед вами має стояти завдання позбутися їх раз і назавжди.

Як позбутися від тарганів

Щоб ваші методи щодо їхнього знищення дійсно працювали, насамперед треба перевірити, в яких місцях вони завелися. Найчастіше кладки з яйцями знаходяться в кутках і щілинах квартири. Саме ці місця вам доведеться обробляти.



Таргани втечуть з дому від кількох приманок / Фото Unsplash

Приманка з соди

Деякі експерти кажуть, що харчова сода – це найшвидший та найпростіший спосіб, який допоможе позбутися тарганів раз і назавжди. Для приманки вам знадобиться нарізана жменя цибулі посипана содою. Цю «закуску» треба помістити в ті місця, де ви найчастіше бачили тарганів.

Таргани почнуть їсти цибулю, а сода, яка в ній міститься, призведе до газів у шлунку комах, які почнуть лопатися.

Цитрусові

Апельсини чи лимони своїм запахом відлякують комах. Додайте у воду для миття підлоги кілька крапель лимона, який змусить тікати шкідників з вашої кухні.

Борна кислота

Цей засіб є потужною отрутою для тарганів. Речовина здатна вразити нервову систему комахи, після чого тіло паралізується. Розсипте порошок уздовж плінтусів, внизу раковини та в інших щілинах, які є у вашій квартирі.

Також ви можете змішати кислоту з пюре, яєчним жовтком, цукром чи борошном. Просто зробіть маленькі кульки та розкладіть в різних місцях квартири.

У першому випадку порошок потрапить на лапи тарганів і коли вони почнуть їх чистити, то занесуть отруту в шлунок. У другому випадку тарган просто з’їсть кульку з борним порошком та помре.

Нашатирний спирт

У тарганів дуже добре розвинений нюх, тому вони просто не зможуть витримати різкого запаху нашатирного спирту. Змішайте одну чайну ложку нашатирного спирту з літром води та протріть розчином меблі, підвіконня, труби, двері, вентиляційні отвори та підлогу. Повторюйте цю процедуру кожних 2-3 дні, поки комахи повністю не зникнуть.