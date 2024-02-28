Ні для кого не секрет, що банани змінюють свій смак. Чим довше вони стоять, тим м’якшим та пюреподібним стає фрукт. Кулінарний експерт розповів про прийом, який допоможе зберегти банани свіжими впродовж всього тижня.

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Інстаграм-блогер Армен Адамян, за яким стежить 7 мільйонів підписників, ділиться з прихильниками цікавими лайфхаками та порадами, які допомагають в побутовому житті.

Як зберігати банани свіжими

В одному зі своїх відеороликів чоловік розповів, як зберегти свіжість бананів впродовж тижня. За його словами, банани треба відокремити та загорнути відірвану частину харчовою плівкою, яка сповільнює вироблення етилену, тож ваші банани залишаться свіжими впродовж 7 днів.



Щоб банан був свіжим, загорніть його у харчову плівку / Фото Pexels

Окрім того, продовжити життя бананам зможе звичайна фольга, якою треба обмотати верхівку грона. Таким чином фрукти також можуть залишитися довше свіжими.

Зберегти банани та уникнути почорнілості можна завдяки триманню їх в холодильнику. Охолодження зупиняє їхнє дозрівання, тож навіть якщо шкірка почорніє, всередині банан все одно буде мати твердий плід.

Часом ми нарізаємо банани на стіл, коли приходять гості. Щоб залишки не почорніли, збризніть фрукт лимонним соком. Якщо ви кудись надовго їдете, але не хочете їсти чи брати з собою банани, можете просто поставити у морозилку. Вони протримаються там майже місяць. Потім просто розморозьте при кімнатній температурі та використовуйте для смузі чи приготування бананових панкейків.