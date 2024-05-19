Ведмедка зникне з вашого городу: ефективні методи боротьби із шкідником

Ведмедка – це той шкідник, який може швидко понищити велику частину вашого врожаю, якщо вчасно не дати з нею ради. Тож переконайтеся, що ви знаєте, як вивести її з городу.

Весна – це той час, коли вам вже варто попіклуватися про захист ваших городніх культур від ведмедки та інших шкідників. Саме в цю пору і капустянки, і ведмедки прокидаються від сплячки та вилазять на пошуки їжі та об'їдають усе на своєму шляху – і в тому числі і культури, які ви щойно висадили.

Цікаво Троянди будуть свіжими 2 тижні: що треба для цього зробити

Як позбутися ведмедки

Ведмедка – це той шкідник, який може нищити увесь ваш урожай без розбору. Вона може пошкодити та знищити пшеницю, жито, ячмінь, овес та інші злаки, буряки, картоплю, огірки, гарбузи, редиску, цибулю та ще цілу низку культур.

Втім, не варто передчасно засмучуватися: існують способи, які допоможуть ефективно поборотися із шкідником та завадити йому знищити ваш город.

Наприклад, якщо ви тільки натрапили на ведмедку, залийте її мильним розчином. Ви також можете скористатися не тільки милом, але і звичайним пральним порошком. Ведмедки дуже не люблять мийних засобів, і через деякий час вони почнуть вилазити на поверхню ґрунту. Саме тоді їх буде найзручніше зловити та розчавити.

Також ви можете виготовити спеціальні солодкі пастки-приманки. Для цього вам знадобиться скляна банка, краї якої обмажте варенням. Пару ложок покладіть і всередину. Закопайте банку на городі таким чином, щоб краї опинилися на рівні ґрунту. Вночі капустянки почнуть вилазити на запах солодкого, і коли потраплять в пастку, вже не зможуть із неї вибратися.

Ще один варіант пастки – приманка з пивом. Її можна зробити майже так само, як і солодку, але замість варення вам потрібно буде скористатися пивом. Закопати у землю пляшку потрібно під кутом у 45 градусів, щоб верхній край горла був на рівні із землею.

Також навесні активно для боротьби із ведмедками використовують і настій валеріани. Для того, щоб приготувати його, вам потрібно у 10 літрах води розчинити 3 столові ложки валеріани. Під кожен кущ чи дерево виливайте по склянці розчину. Зазвичай буде достатньо місяця, аби ведмедка зникла.