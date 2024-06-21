Робіть ці 5 речей кожного ранку для зниження артеріального тиску

Дуже часто у великої кількості людей гіпертонія, або ж підвищений тиск, не супроводжується попереджувальними ознаками. І єдиний спосіб дізнатися, що ви маєте проблему – це виміряти тиск.

На щастя, для того, щоб знизити артеріальний тиск, часто достатньо провести деякі зміни у способі життя. І спробувати ці зміни вранці, коли ваш тиск починає підвищуватися – це дуже вдала ідея. Доктор медичних наук Джон Хіггінс поділився кількома звичками, які ви можете спробувати.

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Обмежте споживання кофеїну

На жаль, для деяких людей ранкова чашка улюбленого напою може призвести до нездорового високого тиску – особливо у випадку, якщо ви зазвичай не обмежуєтеся однією порцією кави.

Це відбувається через те, що кофеїн є стимулятором, який додає вам бадьорості, але водночас й підвищує тиск. Точна причина залишається предметом дебатів, але деякі експерти переконані, що це через те, що кофеїн може блокувати гормон, що допомагає розширювати артерії.

Їжте збалансований сніданок

Якщо ви маєте звичку пропускати сніданок, настав час від неї позбутися. Ви могли про це не замислюватися, втім, пропуск першого прийому їжі може досить сильно вплинути на ваш тиск.

Мета-аналіз у березні 2022 в ‌International Journal of Hypertension‌ показав, що саме пропуск сніданку дуже часто пов'язаний із гіпертонією в дорослих. Та важливо не тільки те, коли ви їсте, але й те, що саме ви кладете на тарілку.

Одним з варіантів справді збалансованого сніданку, який сприятиме кращому тиску, є парфе з нежирного йогурту з горіхами та фруктами.

Зменште кількість цукру

І пончики, і тістечка, і печиво – це приємний спосіб почати ранок разом із кавою; втім, вони часто наповнені цукром, а це може негативно позначитися на вашому артеріальному тиску.

Вживання цукру — особливо кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози – може вплинути на шляхи у вашому тілі, пов’язані з гормоном альдостероном і пептидним ендотеліном, які обидва допомагають регулювати артеріальний тиск,

– поділився доктор Хіггінс.



Цукор може бути шкідливим для тиску / Фото Pexels

Регулярно займайтеся спортом

Виснажливе тренування може пришвидшити серце та тимчасово підвищити й показники артеріального тиску, та ранкове тренування може бути чудовим способом підтримувати свій тиск в порядку.



Тренування корисні для здоров'я / Фото Pexels

Дві з половиною години анаеробних вправ на тиждень буде цілком достатньо.

Медитуйте вранці

Розслаблення тіла, і особливо на початку дня, може позитивно позначитися на вашому артеріальному тиску. Ви можете використовувати дихальні техніки у будь-який час доби, та медитація буде особливо корисна саме вранці, адже так ви можете розпочати день із відчуттям спокою.