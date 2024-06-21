Відповідь на популярне питання дала спеціалістка з епіляції Юліана Пономарьова.

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Чи можна робити лазерну операцію жінкам

Промінь лазеру є цілком безпечним для людського організму. Промінь лазера потрапляє лише на 2 – 4 міліметри у шкіру, тож не дістає ні до органів, ні до плоду. Лазер бачить лише одне – пігмент мелатонін, який міститься у волоску та трішки у шкірі.

За словами експертки, з теоретично-наукової думки, робити лазерну епіляцію здоровій вагітній жінці можна так само як будь-якій іншій здоровій жінці. Та офіційних досліджень щодо лазерної епіляції під час вагітності немає, тож і стверджувати на 100 %, що це цілком безпечно – не може ніхто.



Лазерну епіляцію можна зробити після вагітності / Фото Pexels

Лазерна епіляція не є шкідливою для вагітних, однак є ризик непередбачуваних реакцій, особливо у випадку шкірних проблем чи підвищеної чутливості.

Вагітним жінкам краще утриматися від ризикованих процедур в перший триместр вагітності, вже у другому чи третьому триместрі ризик є меншим. А ще, у вагітних жінок змінюється гормональний фон, то ріст волосся може бути швидшим, відповідно гладенька шкіра протримається недовго.

Юліана Пономарьова каже, що навіть попри те, що лазерна епіляція не є шкідливою, якщо жінка відчуває стрес перед процедурою, тоді краще її не робити. Якщо ж ви розпочали курс лазерної епіляції перед вагітністю, то продовжити його можна вже через 3 місяці після народження дитини.