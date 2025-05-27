Якщо ви часто стресуєте, перебуваєте в апатичному настрої й не можете нічого з цим вдіяти, варто придбати певні квіти й розташувати їх у спальні чи біля робочого стола, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Easyplant.

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Потос

Ця рослина здатна зняти стрес і тривогу. Потос має ніжний аромат й здатен заспокоїти й налаштувати на внутрішню гармонію. Покладіть потос біля робочого стола, щоб рослина сприяла відпочинку й зменшила напруження.

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Монстера

Тропічна рослина здатна очищувати повітря, поглинати токсини й виділяти кисень. Монстеру корисно тримати в закритих чи погано вентильованих приміщеннях. Окрім того, монстера містить антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами.



Монстера допомагає зняти стрес / Фото Pexels

Антиоксиданти зміцнюють імунну систему й допомагають запобігати хворобам. Рослина має здатність регулювати вологість в навколишньому середовищі, тому чудово підходить для людей, які мають астму чи алергію. Монстера має унікальну можливість зменшити стрес та покращити настрій, сприяючи розслабленій та спокійній атмосфері.

Калатея

Ця рослина має заспокійливий ефект й здатна зняти стрес та напругу. Калатея виділяє кисень та покращує якість повітря, а це сприяє відчуттю розслабленості та спокою. Якщо покласти калатею на підвіконня з відчиненим вікном, то її листя від вітру буде легко шелестіти. Це створить заспокійливий звук, який допоможе заспокоїтися й зменшити стрес.

До речі, в одному з наших матеріалів ми розповідали про одну популярну помилку, що псує цвітіння троянд.

Рослина здатна покращити сон, бо поліпшує якість повітря й регулює клімат в приміщенні. Калатею корисно тримати у спальні. Якщо ж ви багато стресуєте, то вазон можна покласти біля робочого стола, щоб зняти стрес і напругу.