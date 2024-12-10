Як зробити саморобні гірлянди на Новий рік: 3 шикарні варіанти

Прикрашання житла до новорічних свят – це важливий і цікавий момент. І якщо ви не хочете купувати прикраси, виготовлення їх самостійно з підручних засобів може стати хорошою альтернативою.

Створення гірлянд своїми руками – це не тільки спосіб зекономити гроші, але й чудова нагода провести якісний час зі своєю родиною, повідомляє 24 Канал з посиланням на MOYO. І такі поробки можуть неабияк прикрасити ваш дім.

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Зірочки з оригамі

Для створення такої прикраси вам не знадобляться клей та нитки. Єдиний час, коли вам все ж доведеться їх використати – це при кріпленні до гірлянди. Перш за все візьміть ножиці та лінійку і нумо до справи!

Виріжте смужки шириною 1 сантиметр і довжиною 26 сантиметрів.

З паперу в'яжіть вузлики. Зробіть петлю, а тоді пропустіть коротку частину паперу через неї.

Хвостик відігніть від смужки назад, аби його не було видно спереду.

Переверніть виріб та намотайте навколо нього довгий кінець смужки.

Посередині кожної грані п'ятикутника потрібно зробити заглиблення, натиснувши на оригамі.

Зірочки з оригамі зробити дуже просто / Відео з YouTube

Гірлянди-ялинки

Якщо ви хочете щось простіше і швидше, ви можете виготовити "безперервну" гірлянду з двостороннього паперу. Для цього складіть гармошкою лист, намалюйте шаблон, зробивши нижню частину трохи ширшою.

Це потрібно для того, аби гармошка зрештою не розпалася. Після нанесення малюнка виріжте заготовлене, не доходячи до країв листка.

Таку гірлянду повішайте на стіну, шафу чи іншу поверхню.

Гірлянди-ялинки виглядають ефектно / Відео з YouTube

Гірлянда з апельсинів

Кому не хочеться мати прикрасу, яку згодом можна буде з'їсти? Окрім того, гірлянда не тільки прикрасить дім, але й наповнить його незвичайним ароматом. Для неї вам знадобиться кілька апельсинів, товста нитка чи мотузка, ножиці, ніж та духовка.

Наріжте апельсин тонкими скибочками.

Покладіть на деко та виставте духовку на мінімальну температуру – до 100 градусів.

Через 40 – 70 хвилин вийміть скибочки.

Акуратно зробіть отвори у часточках, протягніть через них нитку та повішайте гірлянду на ялинку чи просто на стіну.

Гірлянда з апельсинів виглядає ефектно / Відео YouTube