Попрощайтеся зі звичним матовим макіяжем, адже він, хоч і виглядає добре та личить багатьом жінкам, вже не є аж таким трендом. Можливо, цієї зими ви захочете спробувати дещо нове – а саме глянцевий макіяж.

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Крок 1. Зробіть пілінг губ

Чимало жінок пропускають цей крок перед тим, як робити макіж, але дарма. Для цього трендового нанесення помади вам потрібно досягти якомога гладкіших губ та прибрати усі зморшки та омертвілу шкіру.

Для того, щоб зробити пілінг, вам потрібно взяти трохи скрабу для губ та обережно нанести його і відлущувати зайві частинки. Та не будьте надто грубими, щоб не пошкодити свої губи.

Крок 2. Зробіть контур

Наступний крок – це використання матового олівця для губ. Переконайтеся, що в центрі лінії олівця тоненькі, але ви можете потовщити їх ближче до краю.

Якщо ви не новачок у макіяжі, ви можете спробувати трохи візуально збільшити розмір своїх губ, вийшовши за контури. Та робити це потрібно делікатно і дуже акуратно.

Крок 3. Розпиліть олівець для губ

Ви ж не думали, що для отримання губ омбре вам знадобиться чіткий контур? Тож для того, щоб досягти бажаного результату, вам потрібно взяти невеликий пензлик для губ та м'яко розтушувати олівець так, щоб колір рухався до центру.



Олівець для губ потрібно розтушувати / Фото Pexels

Крок 4. Додайте яскравих кольрів

Згодом візьміть помаду світлоого відтінку, схожу на ту, що й у вашого олівця для губ. Та якщо ви відчуваєте себе сміливо, ви можете обрати відтінок на кілька тонів світліший. Нанесіть помаду на центр губ та обережно розтушуйте її так, щоб вона не виходила за контури олівця. Використайте кінчик пальця або ж чистий пензлик, щоб змішати помаду та олівець.

Крок 5. Нанесіть глянець

І, нарешті, найважливіший крок – прозорий блиск для губ. Проте будьте обачні, щоб не використати його надто багато, і губи все ще залишалися акуратними.