Постійно тримати в голові графік поливу різних рослин, що стоять у вас вдома, може бути надзвичайно складно. І для того, щоб нічого не забути, ви можете скористатися простішим способом – крапельним поливом, який не дозволить квітам загинути від посухи чи надто великої кількості води.
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З цим методом вам не доведеться бігати із горщиками рослин до ванної чи вигадувати різні піддони з водою. Також не доведеться витрачати гроші і на дорогі автоматичні системи для поливу, адже існує набагато простіший та економніший варіант.
Як зробити крапельний полив для рослин
Мінібак для крапельного поливання рослин будь-хто може зробити у себе вдома своїми руками, і для цього вам знадобиться те, що ви можете знайти у себе вдома або біля нього.
Для поливу візьміть:
- пляшку з кришечкою відповідного розміру;
- дві дерев'яні палички – можна використати також пластикові або звичайні гілочки;
- ватну паличку;
- ніж чи ножиці;
- скотч.
Після того, як ви зібрали усе необхідне, можна приступати до побудови мінібаку. Для цього візьміть пластикову кришечку та проріжте у ній невелику дірочку; після цього вставте у отвір ватну паличку.
Дерев'яні палички потрібно закріпити з боків пляшки так, щоб вони були вище від неї, і обмотайте їх скотчем. Все, що вам потрібно зробити після цього – це перевернути пляшку та вставити її кінчиками паличок у землю.
Кімнатні рослини потрібно поливати / Фото Pexels
Цей простий та легкий спосіб допоможе вам спростити догляд за кімнатними рослинами – особливо у випадку, якщо у вас їх справді багато. Корисний він і у випадку, якщо вам потрібно кудись поїхати, і ви не матимете змоги регулярно поливати свої квіти.