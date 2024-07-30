Охолоджувальний гель з алое своїми руками: зробити його дуже просто

Алое – це сукулентна рослина, яка зберігає воду в листі у вигляді гелю. Цей гель зволожує, і його навіть використовують для лікування сонячних опіків, укусів комах та невеликих порізів та ранок.

Гель з алое може бути надзвичайно корисним, а також він заспокоює та охолоджує подразнену шкіру. І, скоріш за все, у вас вдома росте алое, тоді вам буде дуже просто приготувати цей гель.

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Як приготувати гель з алое

Спершу вам потрібно відрізати 3 – 4 листки алое, вибираючи найтовстіші з тих, що є на рослині. Переконайтеся спершу, що листя здорове, і на ньому немає пошкоджень чи цвілі. Зріжте його близько до стебла, адже більшість поживних речовин можна знайти саме в основі кожного листа.

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Помийте листя, а після цього підсушіть його. Вам потрібно дати жовтому соку стекти з листків, помістивши лист вертикально у склянку. Сік алое потрібно викинути після того, як він стече. Приготуйтеся, що це займе близько години вашого часу.

За допомогою ложки чи пальців ви можете відокремити внутрішній гель від зовнішньої оболонки листка алое. Внутрішній гель – це саме та частина алое, яку ви й маєте використати.

Для того, щоб зробити однорідний гель з алое, вам потрібно помістити його до блендера. Також ви можете додати туди 1 столову ложку перцевої м'яти та гідролату лаванди. Після цього перемішайте усе до однорідності.



Приготувати гель з алое дуже просто / Фото Pexels

Також ви можете використати ефірні олії, та гель алое виготовлений на водній основі, тож вам знадобиться додати і відповідний стабілізатор. Його слід буде використовувати у співвідношення 4:1.

Речовину процідіть, аби видалити м'якуш, та зберігайте її в скляній пляшці чи заморозьте у формах для подальшого використання. Гель потрібно зберігати у холодильнику та повністю використати за 1 – 2 тижні.