Відбілити тюль – це не таке вже й складне завдання, як може здатися, на перший погляд. І впоратися із ним може будь-хто – варто тільки знати надійні і перевірені способи.

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Які є види тюлю

Залежно від того, які метаріали та добавки є у тканині, бувають різні види тюлю: капроновий, сітчастий, стислий, вуаль та органза. Також розрізняють односторонні тканини, матові, з малюнком на обох сторонах полотна.

Та існують чотири основні види тюлю: органза, сітка, газ та вуаль.

Чому тюль стає сірим

У цього явища може бути кілька різних причин:

пряме сонячне світло, опалювальні прилади;

кімнатний і вуличний пил;

міський смог з кіптявою.



Тюль можна легко відіпрати / Фото Pexels

Як відбілити тюль у пральній машинці

Для того, аби випрати тюль, ви можете використати різноманітні хімічні засоби, які можна знайти у магазинах. Та для того, щоб прати тюль у машинці, потрібно обов'язково використовувати саме делікатний режим. І найкраще прання поділити на два етапи:

спершу випрати руками і ретельно прополоскати;

безпосередньо прання у машинці.

Та потрібно запам'ятати ще й кілька важливих правил прання. Перш за все, потрібно тюль помістити в мішечок для прання та завантажити його в барабан. Після цього налийте чи насипте засіб для відбілювання, а програму "делікатний режим" можна доповнити додатковим полосканням.

Функцію віджиму краще прибрати, або ж встановити мінімальне число – наприклад, 400 обертів на хвилину.