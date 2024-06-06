Отбелить тюль – это не такая уж и сложная задача, как может показаться на первый взгляд. И справиться с ней может любой – стоит только знать надежные и проверенные способы.

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Какие есть виды тюля

В зависимости от того, какие метариалы и добавки есть в ткани, бывают разные виды тюля: капроновый, сетчатый, сжатый, вуаль и органза. Также различают односторонние ткани, матовые, с рисунком на обеих сторонах полотна.

И существуют четыре основных вида тюля: органза, сетка, газ и вуаль.

Почему тюль становится серым

У этого явления может быть несколько различных причин:

прямой солнечный свет, отопительные приборы;

комнатная и уличная пыль;

городской смог с копотью.



Тюль можно легко отстирать / Фото Pexels

Как отбелить тюль в стиральной машинке

Для того, чтобы постирать тюль, вы можете использовать различные химические средства, которые можно найти в магазинах. Но для того, чтобы стирать тюль в машинке, нужно обязательно использовать именно деликатный режим. И лучше всего стирку разделить на два этапа:

сначала постирать руками и тщательно прополоскать;

непосредственно стирка в машинке.

Но нужно запомнить еще и несколько важных правил стирки. Прежде всего, нужно тюль поместить в мешочек для стирки и загрузить его в барабан. После этого налейте или насыпьте средство для отбеливания, а программу "деликатный режим" можно дополнить дополнительным полосканием.

Функцию отжима лучше убрать, или же установить минимальное число – например, 400 оборотов в минуту.