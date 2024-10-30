Іноді сплутати герпес і прищ надзвичайно просто, адже обидва вони виглядають як червоні горбки – особливо, якщо герпес перебуває на ранній стадії, поділилася докторка медичних наук Маріса Гаршік.

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Що таке герпес?

Герпес – це маленькі, наповнені рідиною пухирі, що утворюються навколо губ. І ви можете відчувати свербіж та печіння до моменту, як утворяться виразки – часто вони з'являються групами. Після прорізування вони розкриваються та утворюють струп. Зазвичай вони заживають за кілька тижнів, стверджує Mayo Clinic.

Герпес – це інфекція, що спричинена вірусом, та може передаватися під час близького контакту, наприклад, під час поцілунків. Серед симптомів також можуть бути лихоманка, біль у горлі, яснах, головний біль, болі у м'язах чи збільшення лімфатичних вузлів.

Що таке прищі?

Прищі з'являються через те, що сальні залози шкіри забиваються брудом чи бактеріями. Іноді вони можуть червоніти та запалюватися, і тоді з них витікає гній чи рідина. Прищі не спричинені вірусом та не є заразними. Зрештою, це просто надлишок бруду на вашій шкірі.

Вони можуть утворюватися навколо губ чи підборіддя, але також виникають і на щоках, лобі, шиї та спині.

Як визначити різницю між прищем та герпесом

Є кілька порад, які допоможуть вам легко визначити, чи маєте ви справу з герпесом, чи з акне. Ось кілька ключових відмінностей.