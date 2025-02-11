Попри те, що на кухні постійно має зберігатися багато продуктів, посуду та іншого начиння, підтримувати лад у ній – це важливе завдання, яке не варто ігнорувати надто довго, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Інакше приготування їжі може суттєво ускладнитися через неможливість дістатися до речей чи навіть просто знайти їх.

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Ваш ящик для сміття перетворився на кілька ящиків

Ящик для сміття – це не сміттєве відро, а окрема шухляда, у якій збираються речі, що не піддаються класифікації. Наприклад, кілька кришок від банок, старе кухонне начиння, пластикові контейнери, що не влізли у основну шафку і так далі. І якщо ви помітили, що мотлох захопив вже кілька полиць кухні – час бити на сполох.

Якщо у вас немає продуманих рішень для зберігання речей, дрібні предмети першої необхідності почнуть потрапляти у вільний простір – а це з часом ускладнить пошук важливих речей.

Ви не можете знайти вільного місця для приготування їжі

Цей пункт може залежати від кількох факторів – від розміру кухні до її планування. І незалежно від того, скільки квадратних метрів є у вашій кухні, потрібно максимально використовувати усі поверхні. І якщо ви помітили, що вам потрібно розчищати місце для того, щоб прилаштувати обробну дошку, це значить, що кухня надзвичайно захаращена.

Дуже часто це трапляється через надмір дрібної побутової техніки, що займає місце на стільницях. У такому випадку потрібно оцінити, яка з них вам справді потрібна, а якою можна пожертвувати і прибрати до шафи.



На кухні завжди має бути вільне місце / Фото Pexels

Ви не знаєте, куди класти речі

Якщо ви розвантажуєте посудомийну машину і не знаєте, куди поставити каструлю чи тарілку, це свідчить про те, що вашій кухні бракує системної організації. Добре організована ж кухня залежить від інтуїтивно зрозумілого розміщення речей. Окрім тог, кожен предмет повинен мати свій дім.

Ви часто залишаєте речі "про всяк випадок"

Чи бувало з вами таке: ви дістали блендер, аби приготувати страву, а через кілька днів він все ще стоїть на столі – просто про всяк випадок, а що як доведеться готувати ще щось? Існує дуже крихкий баланс між зберіганням потрібних гаджетів на стільницях і захаращенням простору.

І якщо ви дуже часто залишаєте предмети, не прибираючи їх назад, це, знову ж таки, може свідчити про те, що в речей насправді немає чітко визначеного місця.

За закритими дверцятами шаф коїться хаос

Якщо кожного разу, коли ви відкриваєте дверцята шафи на кухні, на вас падає пластиковий контейнер чи дерев'яна ложка – це серйозний сигнал, що потрібно зайнятися організацією. Так вам складно знайти щось конкретне, а прибирання і готування на кухні перетворюється на суцільне розчарування.