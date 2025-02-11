Несмотря на то, что на кухне постоянно должно храниться много продуктов, посуды и другой утвари, поддерживать порядок в ней – это важная задача, которую не стоит игнорировать слишком долго, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Иначе приготовление пищи может существенно осложниться из-за невозможности добраться до вещей или даже просто найти их.

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Ваш ящик для мусора превратился в несколько ящиков

Ящик для мусора – это не мусорное ведро, а отдельный ящик, в котором собираются вещи, не поддающиеся классификации. Например, несколько крышек от банок, старая кухонная утварь, пластиковые контейнеры, что не влезли в основной шкафчик и так далее. И если вы заметили, что хлам захватил уже несколько полок кухни – время бить тревогу.

Если у вас нет продуманных решений для хранения вещей, мелкие предметы первой необходимости начнут попадать в свободное пространство – а это со временем усложнит поиск важных вещей.

Вы не можете найти свободного места для приготовления пищи

Этот пункт может зависеть от нескольких факторов – от размера кухни до ее планировки. И независимо от того, сколько квадратных метров есть в вашей кухне, нужно максимально использовать все поверхности. И если вы заметили, что вам нужно расчищать место для того, чтобы пристроить разделочную доску, это значит, что кухня чрезвычайно загромождена.

Очень часто это случается из-за избытка мелкой бытовой техники, занимающей место на столешницах. В таком случае нужно оценить, какая из них вам действительно нужна, а какой можно пожертвовать и убрать в шкаф.



На кухне всегда должно быть свободное место / Фото Pexels

Вы не знаете, куда класть вещи

Если вы разгружаете посудомоечную машину и не знаете, куда поставить кастрюлю или тарелку, это свидетельствует о том, что вашей кухне не хватает системной организации. Хорошо организованная же кухня зависит от интуитивно понятного размещения вещей. Кроме того, каждый предмет должен иметь свой дом.

Вы часто оставляете вещи "на всякий случай"

Бывало ли с вами такое: вы достали блендер, чтобы приготовить блюдо, а через несколько дней он все еще стоит на столе – просто на всякий случай, а что если придется готовить еще что-то? Существует очень хрупкий баланс между хранением нужных гаджетов на столешницах и загромождением пространства.

И если вы очень часто оставляете предметы, не убирая их обратно, это, опять же, может свидетельствовать о том, что у вещей на самом деле нет четко определенного места.

За закрытыми дверцами шкафов творится хаос

Если каждый раз, когда вы открываете дверцу шкафа на кухне, на вас падает пластиковый контейнер или деревянная ложка – это серьезный сигнал, что нужно заняться организацией. Так вам сложно найти что-то конкретное, а уборка и готовка на кухне превращается в сплошное разочарование.