4 знаки, що потрібно підживити город: більшість людей їх не помічають

Якщо вам важко зрозуміти, коли настав час для підживлення вашого городу, тоді варто просто звернути увагу на ваші рослини. Вони можуть чимало вам сказати про свій стан – якщо тільки знати, куди дивитися.

Догляд за рослинами може бути непростим завданням, і іноді встежити за усіма їхніми етапами розвитку та потребами не так вже й просто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та є кілька ознак, що ваші рослини терміново потребують підживлення для росту.

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Ґрунт з дефіцитом поживних речовин

Ця проста перевірка – це спосіб оцінити стан вашого ґрунту, аби зрозуміти, що саме потрібно вашим рослинам. І якщо ви серйозно ставитеся до городництва, аналіз ґрунту – це одна з перших речей, що ви маєте зробити.

Це покаже вам, яких поживних речовин не вистачає, і які потрібно вносити у ґрунт частіше. Аналіз ґрунту може показати дефіцит набагато раніше, ніж ви почнете бачити його фізичні симптоми на своїх рослинах.

Листя змінює колір

Для багатьох рослин яскраво-зелене листя – це ознака здорового росту. Тож щоразу, коли ви помічаєте незвичні зміни, ви можете бути впевнені, що щось тут не так. Жовте листя, особливо коли воно з'являється на старіших, нижніх частинах рослини, часто означає, що у землі бракує азоту.

А ось якщо листя набуває червонуватого чи навіть фіолетового відтінку, це може бути ознакою дефіциту фосфору. Натомість коричневі краї та скручування листя свідчать про те, що потрібно провести підживлення калієм чи кальцієм.



Город потрібно підживлювати / Фото Pexels

Менше квітів та плодів

Плодоносні та квітучі рослини потребують додаткового підживлення, і якщо його не надати, ви це одразу ж помітите у зменшенні кількості цвітіння та урожаю. Спершу потрібно переконатися, що немає проблем із поливом та шкідниками – але якщо ці два фактори під контролем, тоді вашим рослинам потрібно саме підживлення.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим підживити помідори під час цвітіння, аби отримати подвійний урожай.

Слабка коренева система

Звісно, розпізнати цю ознаку може бути непросто, адже коріння заховане від очей. Проте якщо ви помітили на деяких рослинах, що їхня коренева система дуже слабка, це ознака, що вони отримують недостатньо підживлення.

Якщо коріння має темно-коричневий колір, стає кашоподібним, або ж має неприємний запах, це значить, що з ґрунтом є деякі проблеми. У такому випадку радять використовувати органічні добрива повільного вивільнення, аби стимулювати ріст міцного коріння.