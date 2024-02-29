Якщо користуватися насадкою для швабри тривалий період, то вона втратить свою промокальну здатність та не зможе вбирати воду для того, щоб очистити добре підлогу. Насадки є різними – з мікрофібри, бавовни чи синтетики. Всі вони однаково накопичують бактерії, тож стара насадка лише буде їх розводити по підлозі.

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Як зрозуміти, що швабру треба змінювати

Зношена швабра має кілька чітких ознак, які дадуть вам зрозуміти, що настав час її змінювати. По-перше – це зовнішній вигляд. Якщо вона вже дуже темна, має опущені нитки чи структурні пошкодження, то це показові ознаки, які свідчать, що її треба змінювати.

По-друге – вбираюча здатність. Швабра повинна добре вбирати воду, а якщо вона насадка не поглинає рідину так, як раніше, то це означає, що волокна швабри вже стали старими.



Поради, які допоможуть зрозуміти, коли треба змінювати швабру / Фото Pexels

Найочевиднішими ознаками є розводи та поганий запах. Замість того, щоб підлога після миття була блискучою та чистою, зношена швабра "подарує" вам сліди та смуги, а то й взагалі залишить брудними певні ділянки. Змінюйте швабру, адже зношена насадка не може ефективно боротися з плямами на підлогах і буде їх лише розводити по всій поверхні.

Запах – ще один потужний сигнал, що вам треба змінити швабру. Сморід та затхлість свідчить про накопичення бактерій, тому це має бути першим дзвіночком, щоб її замінити.