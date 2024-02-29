Якщо користуватися насадкою для швабри тривалий період, то вона втратить свою промокальну здатність та не зможе вбирати воду для того, щоб очистити добре підлогу. Насадки є різними – з мікрофібри, бавовни чи синтетики. Всі вони однаково накопичують бактерії, тож стара насадка лише буде їх розводити по підлозі.

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Як зрозуміти, що швабру треба змінювати

Зношена швабра має кілька чітких ознак, які дадуть вам зрозуміти, що настав час її змінювати. По-перше – це зовнішній вигляд. Якщо вона вже дуже темна, має опущені нитки чи структурні пошкодження, то це показові ознаки, які свідчать, що її треба змінювати.

По-друге – вбираюча здатність. Швабра повинна добре вбирати воду, а якщо вона насадка не поглинає рідину так, як раніше, то це означає, що волокна швабри вже стали старими.

Поради, які допоможуть зрозуміти, коли треба змінювати швабру
Поради, які допоможуть зрозуміти, коли треба змінювати швабру / Фото Pexels

Найочевиднішими ознаками є розводи та поганий запах. Замість того, щоб підлога після миття була блискучою та чистою, зношена швабра "подарує" вам сліди та смуги, а то й взагалі залишить брудними певні ділянки. Змінюйте швабру, адже зношена насадка не може ефективно боротися з плямами на підлогах і буде їх лише розводити по всій поверхні.

Запах – ще один потужний сигнал, що вам треба змінити швабру. Сморід та затхлість свідчить про накопичення бактерій, тому це має бути першим дзвіночком, щоб її замінити.